Ingressos para jogo da Superliga Masculina de Vôlei na Capital já estão à venda

A torcida de Campo Grande já pode garantir os ingressos para o duelo da Superliga Masculina de Vôlei entre Suzano e Cruzeiro.

As vendas começaram nesta quinta-feira (16), às 12h, com valores promocionais disponíveis até o próximo sábado (18).

O jogo, válido pela competição nacional, acontecerá no dia 23 de março, às 18h, no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande.

Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 260, dependendo da escolha do setor. Os torcedores podem optar por: arquibancadas; cadeiras; e experiência em quadra, que oferece maior proximidade da partida.

Os ingressos estão disponíveis para compra online. E presencialmente nas lojas da Planeta Esportes, localizadas nos seguintes endereços:

Rua 7 de Setembro, nº 592;

Shopping Campo Grande;

Shopping Norte Sul;

Rua Maracaju, nº 140.

