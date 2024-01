Já era! CBF demite Fernando Diniz; Dorival Júnior é o favorito

Fernando Diniz foi demitido nesta sexta-feira (5), do cargo de treinador da seleção brasileira. A decisão foi tomada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, um dia depois de ter sido reconduzido ao cargo por uma decisão liminar do STF (Supremo Tribunal Federal).

Ednaldo Rodrigues comunicou a decisão na manhã desta sexta-feira a Mario Bittencourt, presidente do Fluminense – clube que também emprega Fernando Diniz como treinador. O dirigente, então, informou ao profissional da demissão. À tarde, o presidente da CBF entrou em contato diretamente com o técnico.

Na conversa, o dirigente afirmou que gostou do trabalho do treinador na Seleção, mas ressaltou que havia prometido a Mario Bittencourt que não tiraria Diniz do Fluminense.

A passagem de Fernando Diniz pela seleção brasileira durou seis jogos, todos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026: vitórias sobre Bolívia e Peru, empate com a Venezuela, derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina.

Diniz foi contratado no dia 4 de julho de 2023 para dirigir a seleção brasileira por um ano. O plano de Ednaldo Rodrigues era que o técnico do Fluminense ficasse até a chagada de Carlo Ancelotti, em junho de 2024. Mas o italiano acabou renovando com o Real Madrid.

Ednaldo Rodrigues foi destituído da presidência da CBF no dia 7 de dezembro, por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nesse período, a entidade foi comandada pelo interventor José Perdiz. Na última quinta-feira, uma liminar do STF reconduziu Ednaldo à presidência.

Em seu retorno à CBF, o dirigente decidiu encerrar imediatamente a passagem de Diniz. No planejamento inicial, o treinador ainda comandaria a Seleção nos dois amistosos de março, contra Inglaterra e Espanha. Mas isso não vai acontecer.

As duas partidas marcarão a estreia do futuro treinador. O preferido de Ednaldo para substituir Diniz é o atual técnico do São Paulo, Dorival Júnior. O dirigente também avalia o nome do ex-lateral Filipe Luís para o cargo de coordenador da Seleção.

