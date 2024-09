JD1TV: dirigível com escudo do São Paulo cai em Osasco e deixa dois feridos

Brenda Leitte, com ge atualizado em 25/09/2024 às 13h55

Um dirigível — aeróstato que pode ser controlado — contratado pelo São Paulo, caiu no fim da manhã desta quarta-feira (25), e precisou descer entre casas na Rua Farias Brito, no bairro Veloso, em Osasco (SP). O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o piloto e um passageiro com ferimentos leves.

Este era um teste para ação que seria realizada pelo clube na noite de hoje, durante o jogo contra o Botafogo, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores. Além do símbolo do clube, o dirigível contava com a frase "torcida que conduz". As imagens foram divulgadas pelo SPTV.

Por meio de nota, o São Paulo explicou que já havia contratado a empresa para fazer o mesmo serviço na final da Copa do Brasil de 2023, e não houve nenhuma intercorrência.

A ideia após o teste era de que o dirigível sobrevoasse a região do Morumbis à noite. O clube reforça que não há feridos gravemente e presta todo o apoio aos envolvidos.

Às 20h30 (de MS), o São Paulo recebe o Botafogo no Morumbis, valendo uma vaga na semifinal da Libertadores. Depois do empate sem gols no Rio de Janeiro, o Tricolor precisa de uma vitória para avançar de fase. Veja:



Veja a nota do São Paulo

"O São Paulo FC lamenta o incidente ocorrido com o dirigível contratado por locação da Airship do Brasil Indústria e Serviços Aéreos SA. A empresa já havia prestado este mesmo serviço ao Clube por ocasião da final da Copa do Brasil, em 2023, sem nenhuma intercorrência.

O aparelho fazia um teste nesta manhã em preparação ao sobrevoo noturno, previamente autorizado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), que estava programado para a região do estádio.

O Clube informa que, felizmente, não houve feridos com gravidade e está prestando todo o suporte necessário aos tripulantes e demais envolvidos".

