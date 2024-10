JD1TV: Rafael Nadal irá se aposentar em novembro

O tenista Rafael Nadal irá se aposentar do tênis profissional aos 38 anos. O anúncio foi feito durante está quinta-feira (10), através de uma publicação no Instagram. Sua despedida será na Copa Davis, quando defenderá a Espanha entre 19 e 24 de novembro.

O espanhol é o atual 158 do ranking da ATP e vinha tendo vários problemas físicos, que o impediram de atuar em alto nível. “Eu me retiro do tênis profissional. A realidade é que têm sido anos difíceis, especialmente os dois últimos. Creio que não fui capaz de jogar sem limitações, o que me levou a tomar esta decisão”, disse Nadal.

Nadal tornou-se profissional em 2001, com apenas 15 anos. Em pouco tempo já estava entre a elite do tênis. Entre os homens, o espanhol é o segundo maior vencedor de Grand Slams na história, com 22 títulos.

A maioria dos Grand Slams de Nadal foram conquistados em Roland Garros, onde conquistou 14 títulos.

Nadal liderou o ranking da ATP pela primeira vez em 2008. Ao todo, foram 209 semanas como número 1 do mundo. Ele terminou uma temporada no topo do ranking cinco vezes. No momento, o ranking de Nadal na ATP é 158.

