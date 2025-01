João 'atropela' nono do mundo por 3x0

Em sua primeira partida de Grand Slam, o brasileiro João Fonseca, de 18 anos, venceu, por 3 sets a 0, o russo, nono melhor do mundo, Audrey Rublev na manhã desta terça-feira (14), na Margaret Court Arena, pelo Australian Open.

No 1° set, Rublev foi o único a ter break point na parcial, mas não conseguiu a quebra. João Fonseca fechou o tie-break e venceu por 7 a 1. No 2° set, João Fonseca quebrou Rublev logo no primeiro serviço do russo e levou a partida vencendo por 6 a 3.

No 3° set, um pouco mais competido, João venceu no tie-break, por 7 a 5.

Enquanto João, 112°, chegou no Australian Open após 13 vitórias consecutivas, passando pelo qualifying, e dois títulos seguidos - Next Gen ATP Finals e Challenger de Canberra.

Andrey Rublev veio de derrota nas oitavas de final do ATP de Hong Kong, na preparação para o Australian Open.

