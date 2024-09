Justiça Federal determina leilão da Ilha do Retiro, sede do Sport

A Justiça Federal de Pernambuco determinou o leilão da Ilha do Retiro, sede do Sport. A notícia foi dada no edital, publicado no dia 13 de setembro.

A decisão é da 33ª Vara Federal, e foi tomada por causa de uma dívida do Sport com a Fazenda Nacional, de valor não informado. O clube está em processo de Recuperação Judicial.

A primeira e segunda hastas públicas estão marcadas para ocorrer, respectivamente, nos dias 1º e 10 de outubro.

O valor de avaliação do imóvel é de R$ 400 milhões. Segundo o edital do leilão, caso não haja ninguém que ofereça um valor igual ou superior a esse, “o bem será alienado a quem maior lanço oferecer no segundo leilão, desde que por lances não inferiores a 50% ou percentual diferenciado descrito no lote”.

Quem arrematar a sede do Sport ficará com “edificação composta pelo Estádio Adelmar da Costa Carvalho, Ginásio Marcelino Lopes, três campos de futebol society, duas quadras de tênis, parque aquático, sede social do clube e estacionamento”.

O vice-presidente jurídico do Sport, Rodrigo Guedes, garantiu que o clube já tomou todas as providências necessárias para que o leilão seja evitado e se mostrou tranquilo quanto ao tema.

A Ilha do Retiro não recebe uma partida oficial desde o dia 25 de novembro de 2023, e está passando por uma série de mudanças estruturais, como troca no gramado, nos refletores, reforma nos vestiários e recuperação das cadeiras de setores do estádio.

Por conta disso, o Sport tem jogado na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), ao longo de 2024. O prazo inicial para a conclusão da obra era agosto de 2024, mas houve um atraso causado pelas chuvas.

