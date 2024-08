LeBron James planeja comprar franquia da NBA

LeBron James conquistou a medalha de ouro com o Dream Team nos Jogos Olímpicos Paris 2024, e já avisou que não estará na edição de Los Angeles, em 2028. O jogador está na reta final da carreira, mas já pensa em seu futuro na NBA.

O astro do Los Angeles Lakers é um dos interessados em adquirir uma franquia da liga em Las Vegas, na próxima expansão de equipes prevista pela organização. O interesse de LeBron na aquisição é antigo.

LeBron está buscando sócios para poder fazer frente ao valor que a NBA vai pedir pelas novas franquias, ou seja, 7 bilhões de dólares, cerca de R$ 38 bilhões. Porém, ele ganhou concorrentes de peso na compra da franquia, incluíndo a empresa proprietária da marca Red Bull.

LeBron está com 39 anos, tem contrato com os Lakers até o fim de 2025, com a opção de renovar automaticamente até 2026. Nesta próxima temporada, ele atuará ao lado do filho, Bronny, escolhido pela franquia de Los Angeles no último draft.

