Lutadores trocam cabeçadas e se "beijam" em encarada

A pesagem do evento Hexagone MMA 23, realizada nesta quinta-feira (8) em Paris, na França, foi marcada por um momento inusitado. Durante a tradicional encarada entre os lutadores Oualy Tandia e Christopher Drouillard Odena, que se enfrentam na categoria meio-médio (até 77,6kg), após empurrões com a cabeça, Tandia pareceu dar um "beijo" no adversário.

O episódio aconteceu na véspera do evento, aumentando as expectativas para o confronto. Esta será a estreia profissional de Oualy Tandia no MMA, aos 22 anos, enquanto Christopher Drouillard Odena, mais experiente, tem um cartel de duas vitórias e uma derrota, acumulado desde o início de sua carreira, em 2024.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também