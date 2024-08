Mais um ouro! Carol Santiago ganha nos 100m costas nas Paralimpíadas 2024

Maria Carolina Santiago conquistou o ouro nos 100m costas em Paris e se firmou como uma das grandes estrelas do Brasil nos Jogos Paralímpicos 2024. Foi sua sexta medalha em Paralimpíadas, a quarta dourada, já que ganhou três ouros, uma prata e um bronze em Tóquio 2020.

Competindo pela classe S12, para pessoas com deficiência visual, Carol se igualou à velocista Ádria dos Santos como maior medalhista de ouro brasileira em Paralimpíadas. De quebra, ainda bateu o recorde das Américas na prova, com o tempo de 1min08s23.

Carol largou muito bem e dominou a prova a cada braçada, mesmo com a sombra da ucraniana Anna Stetsenko, que ficou com a prata com o tempo de 1min09s43, logo atrás. O bronze foi para a espanhola Maria Delgado Nadal, com 1min11s33.

Em Tóquio, Carol tinha ficado com o bronze nos 100m costas. Os ouros vieram nos 50m livre, nos 100m livre e nos 100m peito, com uma prata no revezamento 4x100m livre. Dessa vez, a pernambucana mostrou evolução na prova e já subiu ao lugar mais alto do pódio.

Carol disputa um total de sete provas em Paris. Além do ouro deste sábado, ela ficou em décimo nos 100m borboleta S13, prova na qual não é especialista e na qual compete com atletas com um grau de deficiência visual menor do que o seu, no último dia 29. E volta à piscina em outras cinco provas, inclusive defendendo seus títulos conquistados em Tóquio:

2/9 - 50m livre S13

3/9 - 200m medley SM13

4/9 - 100m livre S12

5/9 - 100m peito SB12

Revezamento 4x100m livre (49 pontos).

Nos 100m costas S12 masculino, Douglas Matera terminou em sexto lugar com 1min03s74, o melhor tempo de sua vida.

A natação do Brasil já coleciona seis medalhas em Paris: os ouros de Carol, nos 100m costas S12, e de Gabrielzinho, nos 100m costas S2; a prata de Phelipe Rodrigues nos 50m livre da classe S10; e os bronzes de Gabriel Bandeira bronze nos 100m borboleta da classe S14, para atletas com deficiência intelectual; Talisson Glock nos 200m medley SM6; e do revezamento 4x50m livre misto (20 pontos).

Outras finais da natação neste sábado (31)

14h22 - José Ronaldo - 50m costas S1 (nessa classe, não são disputadas as eliminatórias)

14h30 - Gabriel Araújo - 50m costas S2

15h35 - Wendell Belarmino e Matheus Rheine - 50m livre S11

Os horários são de Brasília

