Maratona de Campo Grande 2024 tem 3 mil participantes inscritos

A terceira edição da Maratona de Campo Grande 2024 têm a presença confirmada de 3 mil participantes. A prova que integra o calendário esportivo e turístico da Capital acontece no próximo dia 7 de julho, com percursos de 7, 21 e 42 quilômetros.

A Maratona assegura a participação esportiva em todas as faixas etárias, oferecendo três circuitos: corrida de rua com percurso de 7 km, meia-maratona com 21 km aos corredores com preparação física moderada, e 42 km aos atletas mais experientes.

O percurso de 42 quilômetros, a maratona, premiação total é de R$ 20 mil. Além disso, no dia anterior à competição será a vez das crianças de até 13 anos que competirão em tiros curtos de até 150 metros.

Do total de 2 mil inscritos na prova de 2023, 21% ficaram hospedados em algum hotel ou outros meios de hospedagem. "Os eventos esportivos são geradores de fluxo naturalmente porque atraem sempre atletas de fora da cidade, de fora do Estado", explica o diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling.

O evento tem o patrocínio master da Msgás, empresa estatal vinculada ao Governo de Mato Grosso do Sul. O diretor-presidente da Msgás, Rui Pires dos Santos, afirma que ap patrocinar eventos esportivos como a Maratona de Campo Grande é feito investindo no bem-estar dos cidadãos, incentivando a prática de atividades físicas e promovendo valores de determinação, superação e trabalho em equipe entre os colaboradores da empresa.

"A Msgás está comprometida em continuar apoiando iniciativas esportivas que tragam benefícios tangíveis para nossa comunidade e que ajudem a construir um futuro mais saudável para todos os campo-grandenses", conclui Rui Pires dos Santos. O site oficial da Maratona de Campo Grande é o www.maratonadecampogrande.com.br.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também