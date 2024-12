Medalhista olímpica, Jade Barbosa passa por cirurgia no joelho

Aos 33 anos, a ginasta brasileira Jade Barbosa foi submetida a uma cirurgia no joelho direito para tratar uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior.

A atleta do Flamengo e da Seleção Brasileira revelou a cirurgia em suas redes sociais nesta sexta-feira (06), afirmando que a decisão foi tomada para garantir a confiança e a segurança em seu retorno à ginástica.

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos Paris 2024, Jade se mostrou otimista quanto à recuperação e destacou seus planos para 2025, ano em que o Campeonato Mundial de Ginástica Artística será realizado no Rio de Janeiro, em agosto.

"Meu objetivo é voltar às competições em 2025, mantendo viva minha paixão pela ginástica. Quero agradecer por todo o carinho recebido e prometo voltar ainda mais forte para defender as cores do meu clube e do meu país", disse.

Ainda sem previsão para retomar aos treinos, a ginasta segue focada na recuperação para continuar sua trajetória no esporte.

