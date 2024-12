Medalhista olímpico de esgrima morre aos 57 anos após acidente doméstico

Carlos Alberto Pedroso, ex-esgrimista cubano e medalhista olímpico, faleceu na última quarta-feira (25), aos 57 anos, após sofrer graves queimaduras sofridas em um acidente doméstico em Cienfuegos, Cuba.

A morte do atleta foi confirmada pelo Instituto Nacional de Esporte, Educação Física e Recreação (INDER) de Cuba, mas os detalhes sobre o acidente, incluindo a extensão dos ferimentos, não foram divulgados.

Pedroso foi parte da equipe cubana que conquistou a medalha de bronze na esgrima nas Olimpíadas de Sydney 2000, a última medalha olímpica de Cuba na modalidade.

Na disputa por equipes, Pedroso, ao lado de Nelson Loyola e Iván Trebejo, venceu a Alemanha na fase de grupos e garantiu a medalha ao derrotar a Coreia do Sul na disputa pelo terceiro lugar, após ser derrotado pela França na semifinal.

Além da medalha olímpica, Carlos Alberto Pedroso teve uma carreira de sucesso em campeonatos mundiais, com quatro medalhas conquistadas. Ele foi campeão mundial por equipes na competição de 1997, na África do Sul, e conquistou bronzes nos campeonatos de Denver (1989), La Chaux-de-Fonds (1998) e Seul (1999).

