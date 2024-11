Medalhista olímpico do judô, Luiz Onmura morre aos 64 anos

O Comitê Olímpico do Brasil informou na manhã deste sábado (2), o falecimento do medalhista olímpico Luiz Onmura, medalhista de bronze no judô nos Jogos Olímpicos Los Angeles 1984 na categoria até 71kg. O paulista foi o primeiro judoca nascido no Brasil a subir ao pódio olímpico.

A última luta de Onmura foi contra um carcinoma espinocelular na língua. Após 2 anos de cirurgias e tratamentos o medalhista olímpico morreu na noite dessa sexta-feira (1º), em Santos, São Paulo, aos 64 anos. Ele deixa a esposa, Stefania Ribeiro Onmura, e as filhas Giulia Onmura e Yumi Ribeiro Onmura.

Luiz Yoshio Onmura disputou três edições de Jogos Olímpicos. Além de Los Angeles 1984, quando quebrou o jejum de 12 anos de o bronze de Chiaki Ishii em Munique 1972, Onmura também competiu nas edições de Moscou 1980 e Seul 1988. A nível continental, o paulista foi três vezes medalhista de prata nos Jogos Pan-americanos, em San Juan 1979, Caracas 1983 e Indianápolis 1987. Era Kodansha 7º dan e policial civil aposentado.

