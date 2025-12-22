Memphis desabafa após título da Copa do Brasil e cobra mudanças no Corinthians

O atacante Memphis Depay, autor do gol que garantiu o título da Copa do Brasil ao Corinthians, fez um desabafo público ainda no gramado do Maracanã, logo após a decisão. Sem citar nomes, o jogador afirmou que houve tentativas de colocá-lo em conflito com a torcida para forçar sua saída do clube e direcionou críticas a integrantes da diretoria alvinegra.

Segundo o holandês, informações falsas foram disseminadas para desgastar sua imagem junto aos torcedores. “Falaram muita coisa sobre mim na mídia, muita coisa é mentira. Mentiram sobre o meu salário porque querem que os torcedores me odeiem para eu ir embora. Mas nós ganhamos dois títulos em um ano. Então, o que vão dizer?”, declarou.

Memphis reforçou a identificação com a torcida e disse lutar pelo crescimento esportivo do Corinthians. “Os torcedores me amam, e eu os amo. Eles merecem tudo. Este clube precisa brigar por Libertadores e Brasileirão todo ano. Quem quiser prejudicar o Corinthians precisa sair. Esse clube precisa de estrutura”, afirmou, acrescentando que ainda espera mudanças internas para seguir no projeto.

Com contrato até o fim de julho, o atacante soma 12 gols e dez assistências em 51 partidas pelo clube. Questionado sobre a permanência, ele afirmou que o assunto ainda será discutido com a diretoria. “Eu preciso conversar com o clube para saber o que eles querem. Precisamos subir o nível. Este time mostrou que sabe lutar por títulos, mas, para ganhar o Brasileirão, é preciso consistência”, concluiu.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também