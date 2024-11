Morre Adalberto Ballock, vice-presidente da Federação de Futsal de MS

Adalberto Ballock Sobrinho, de 78 anos, vice-presidente da Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul e ex-coordenador da Copa Morena de Futsal, morreu na manhã deste domingo (17), no Hospital Adventista de Campo Grande.

Ele vinha de um longo período de internação e seu estado de saúde foi se agravando com o passar do tempo.

Adalberto foi um dos grandes incentivadores e entusiastas do futebol de salão em Mato Grosso do Sul. Ele se dedicou a Copa Morena de Futsal, competição promovida pela Rede Matogrossense de Comunicação (RMC), que se tornou uma das principais da história da modalidade no Estado

Ele também participou ativamente na organização, junto com Onésimo Filho, da primeira edição da Copa Morena de Futsal, em 1979. “A vida dele era o futsal. Ele viveu intensamente isso. Era a grande alegria dele”, destacou Adalberto Ballock Daniel, filho dele.

O velório foi realizado no último domingo (17), no cemitério Jardim das Palmeiras. Já o sepultamento aconteceu nesta segunda-feira (18), às 9h, no mesmo local.

Veja a nota de Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul:

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Adalberto Ballock Sobrinho, mais conhecido como Ballock, um homem que marcou sua história no esporte e no estado de Mato Grosso do Sul. Um grande pai, irmão, avô e marido, cuja vida foi um exemplo de dedicação e amor.

Ballock foi Árbitro da Copa Morena, Cerimonialista do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Soldado de 1ª Classe do Batalhão da Guarda Presidencial. Sua trajetória profissional foi marcada pela excelência e pelo compromisso, deixando um legado que jamais será esquecido.

Neste mundo, ficam a saudade imensa e as lembranças repletas de alegria, amor e carinho, que continuarão a inspirar todos os que tiveram a honra de conhecê-lo.

