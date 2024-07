MS garante três ouros e fica no Top 10 da Copa das Federações de Tênis

Mato Grosso do Sul brilhou na Copa das Federações de Tênis, considerada a maior competição nacional de tênis infantojuvenil por equipes. Os jogos foram disputados em Uberlândia (MG), entre os dias 21 a 25 de julho.

Nos naipes feminino e masculino, os atletas do estado voltaram para casa com três ouros e uma prata, terminando a competição na 8º colocação entre 19 federações.

Ao todo, 404 atletas de 18 estados e do Distrito Federal participaram da Copa nas categorias 12, 14, 16 e 18 anos. Foram 120 confrontos e 360 jogos, passando de mais de 60 horas de torneio.

Com dois ouros, as meninas foram o destaque do estado. Na categoria Sub-16 Feminino B o título veio diante das representantes do Rio Grande do Norte. A equipe da Bahia fechou o pódio.

Na Sub-12 vitória e título sobre a delegação baiana, enquanto o estado vizinho, Mato Grosso, terminou com o bronze.

As atletas mais experientes garantiram mais uma medalha. Na Sub-18 Feminino B o estado ficou com a prata, atrás de Tocantins e com Mato Grosso na terceira posição.

O melhor resultado da delegação sul-mato-grossense entre os meninos veio na Sub-14 Masculino B o estado também subiu no topo do pódio, a frente de Tocantins e Goiás. Confira o quadro geral de pontuação:

São Paulo – 116 pontos

Rio Grande do Sul – 90

Paraná –76

Rio de Janeiro – 74

Minas Gerais – 74

Santa Catarina – 46

Distrito Federal – 36

Mato Grosso do Sul – 36

A delegação de São Paulo foi a grande campeã do torneio, se reafirmando como maior campeã da Copa das Federações com 15 títulos.

