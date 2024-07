Nadadora brasileira é desligada da delegação das Olimpíadas por indisciplina

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) anunciou neste domingo (28) punições a dois atletas da natação que disputam os Jogos Olímpicos Paris 2024.

No caso mais grave, Ana Carolina Vieira foi desligada da delegação, com determinação de retornar imediatamente ao Brasil.

Isso porque o COB recebeu um comunicado do chefe de equipe do Brasil na natação, Gustavo Otsuka, informando que dois atletas cometeram atos de indisciplina. Ana Carolina Vieira (4x100m livre e 4x100m medley misto) e Gabriel Santos (4x100m livre) deixaram a Vila Olímpica sem permissão na noite da última sexta-feira (26).

Diante disso, a cúpula da natação, incluindo membros da comissão técnica e da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, além do próprio Gustavo Otsuka, chegou a um acordo com o COB para punir os atletas.

Gabriel foi punido apenas com advertência. Ana Carolina, por sua vez, contestou “de forma desrespeitosa e agressiva” a decisão tomada pelos dirigentes, que decidiram então pelo desligamento da atleta.

