Naviraiense retorna à primeira divisão embalado por título invicto na Série B

Após desistir da disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense em 2023, o Naviraiense está de volta à primeira divisão estadual com grandes expectativas para a temporada 2025.

O Jacaré do Conesul chega à competição embalado pela conquista invicta da Série B de 2024, acumulando cinco vitórias e três empates.

Para comandar o time nesta nova etapa, o clube contratou o técnico Fernando Lopes, que destacou a importância do apoio da torcida para alcançar bons resultados.

Fernando Lopes, de 46 anos, traz no currículo o título do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20 de 2023 com o Operário de Caarapó, classificando a equipe para sua primeira participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Apesar de o Operário AC ter sido eliminado na fase de grupos da competição, o treinador conquistou reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. Agora, à frente do Naviraiense, ele busca repetir o ciclo de superação que marca a história recente do clube: afastamento, retorno, título na Série B e uma campanha de destaque na Série A.

– “A expectativa é de fazer um grande campeonato, uma grande temporada e buscar estar sempre entre os primeiros colocados. Esse é o nosso maior desafio”, afirmou.

Em 2022, na última vez que o Naviraiense disputou a primeira divisão, o time foi vice-campeão estadual, somando 19 pontos, apenas três a menos que o Operário, campeão daquela edição.

O retorno à elite naquele ano também veio após o título da Série B de 2021, encerrando um hiato de cinco anos afastado das competições.

O primeiro desafio do Naviraiense na temporada será no próximo domingo (19), às 15h, contra o Corumbaense, no Estádio Virotão.

