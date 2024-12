Neymar e Vini Jr. brilham no Globe Soccer Awards 2024

A 15ª edição do Globe Soccer Awards, realizada nesta sexta-feira (27) em Dubai, foi marcada pelo brilho dos brasileiros Vinicius Júnior e Neymar, que se destacaram entre as maiores estrelas do futebol mundial.

Vinicius Jr. foi eleito o Melhor Jogador do Ano, superando concorrentes como Erling Haaland, do Manchester City, e Mohamed Salah, do Liverpool. Além disso, recebeu o prêmio de Melhor Avançado de 2024.

"É um momento muito especial na minha carreira. Esses prêmios representam todo o trabalho que tenho feito e o apoio de meus companheiros de equipe e técnicos", disse.

Já Neymar recebeu o Prêmio de Carreira, uma homenagem à sua trajetória como um dos maiores talentos do futebol mundial.

Confira a lista completa dos vencedores:

Piero Ausilio – Diretor desportivo do ano

Alessandro Del Piero – Prêmio de Carreira Jogador

Nadir Louah e Alba Mellado – Kings League

Olympiakos – Prêmio Revelação do Ano

Jorge Jesus – Melhor treinador no Médio Oriente

Al Ain – Melhor clube no Médio Oriente

Cristiano Ronaldo – Melhor jogador no Médio Oriente

Real Madrid – Melhor clube masculino do mundo

Florentino Peréz – Prêmio de Carreira

Carlo Ancelotti – Melhor treinador do mundo

Jorge Mendes – Melhor agente do ano

Rio Ferdinand – Prêmio de Carreira Jogador

Thibaut Courtois – Prêmio de Carreira Jogador

Neymar – Prêmio de Carreira Jogador

Vinicius Júnior – Melhor avançado do ano

Jude Bellingham – Melhor médio do ano

Jude Bellingham – Prêmio Maradona

Lamine Yamal – Jogador Revelação do Ano

Cristiano Ronaldo – Melhor marcador de sempre

Barcelona – Melhor clube feminino do mundo

Aitana Bonmatì – Melhor jogadora do ano

Vinicius Júnior – Melhor jogador do ano

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também