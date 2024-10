Nomes surgem na corrida pela presidência da FFMS

Após 28 anos à frente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Francisco Cezário foi destituído do cargo de presidente, e agora, alguns nomes estão sendo cogitados para serem candidatos na eleição, que acontecerá no dia 1º de novembro.

A data da eleição foi decidida em uma Assembleia Geral Extraordinária, na última segunda-feira (14). Nela, os dirigentes de clubes participantes elegeram uma Comissão Eleitoral, que organizará a eleição.

O presidente interino Estevão Petrallás afirmou que quer permanecer no cargo até 2027 e, portanto, colocará o nome a disposição para a eleição. Segundo a assessoria, ele deve oficializar a candidatura ainda nesta quarta-feira (16).

Após a Assembleia, Petrallás apresentou o seu projeto para os dirigentes que estavam no local. Por ser de Campo Grande, ele representaria a região central, porém, pode enfrentar a rejeição de dirigentes que ainda não aceitaram a posse dele na presidência, após a prisão de Cezário.

A favor de Petrallás pesam algumas mudanças feitas na entidade nos últimos meses. Outro nome cotado é o de André Baird, presidente do Costa Rica. Ele confirmou ao ge que está organizando a papelada para oficializar a candidatura até amanhã (17), último dia de prazo.

André Baird

Do sul do Estado, Marco Araújo, presidente do Dourados, é outro dirigente que cogita disputar o cargo. Marcão, como é conhecido, ainda avalia a candidatura, levando em conta a rotina como empresário. Ele disse que até quinta-feira terá uma resposta.

Marco Araújo

Caso Marcão não coloque o nome à disposição, o gestor mais cotado para assumir o desafio é Iliê Vidal, presidente do Águia Negra, de Rio Brilhante. Vencerá a eleição quem tiver mais votos, permanecendo no mandato até o final de 2027.

Illiê Vidal

