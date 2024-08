Olimpíadas: Arthur e Evandro vencem dupla holandesa e avançam no vôlei de praia

Arthur e Evandro se classificaram para as quartas de final do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos Paris 2024. A dupla brasileira eliminou os holandeses Van de Velde e Immers neste domingo (04), por 2 sets a 0.

Os brasileiros tiveram grande atuação desde o início e atropelaram os holandeses por 21 a 16, com direito a seis aces.

No segundo set, os saques do Brasil continuaram entrando forte. E os bloqueios também funcionaram bem. Arthur e Evandro abriram grande vantagem no início, administraram com tranquilidade, fechando em 21 a 16 também. Com isso, a dupla se tornou a única brasileira a garantir vaga nas quartas de final da competição de vôlei de praia.

Nesta segunda-feira (05), acontecem as quatro últimas partidas restantes das oitavas de final do vôlei de praia.

