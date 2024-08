Olimpíadas: Brasil perde no judô, natação e handebol em Paris

Em dia cheio de competições em Paris, o brasil conseguiu vitórias no atletismo e no tênis de mesa nesta quinta-feira (1°), no entanto, alguns atletas se despediram dos jogos.

Na natação, o brasileiro Guilherme Caribé não avançou para a semifinal do 50m livre masculino das Olimpíadas de Paris.

Caribé fez a prova somente em 22s31 e ficou em 6º na bateria 7. Seu tempo ficou abaixo dos 21h88 que fez ao ganhar as seletivas brasileiras.O australiano Cameron McEvoy foi o primeiro, com 21s32

O brasileiro terminou em 33º no geral e está eliminado. Os 16 melhores avançaram à semi, que será disputada ainda nesta quinta (1), às 15h46 (de Brasília)

Caribé se despede de Paris sem medalhas. Ele parou na semifinal dos 100m livre e também não conseguiu a classificação no revezamento 4x100m.

Handebol

Depois de duas derrotas seguidas, para a Hungria e a favorita França, a seleção brasileira feminina perdeu para a Holanda por 31 a 27 nesta quinta.

Com dois pontos, o Brasil segue em 5º no Grupo B. Os quatro melhores de cada grupo avançam às quartas de final. As adversárias Espanha x Hungria, e Angola x França jogam ainda na manhã desta quinta-feira. As espanholas estão zeradas, em último, enquanto Angola e Hungria estão na frente das brasileiras, empatadas com três pontos — cada vitória rende dois pontos, enquanto o empate, um. Se Angola e Hungria vencerem, vão para cinco pontos e acabam com o sonho brasileiro.

O Brasil volta à quadra no sábado (3) para enfrentar Angola. A partida será disputada a partir das 9h (de Brasília).

Judô

Na Arena Champ de Mars, o estreante Leonardo Gonçalves e a três vezes medalhista olímpica Mayra Aguiar foram derrotados e estão eliminados.

O lutador brasileiro Leonardo Gonçalves foi derrotado por Dzhafar Kostoev, na categoria de 100kg masculino.

Logo na primeira luta, Mayra Aguiar enfrentou a italiana Alice Bellandi, número q do mundo. A luta também foi para o golden score e, com 1m30s de luta, a arbitragem deu um waza-ari para Alice, que foi retirado após revisão. Na sequência, no entanto, a brasileira foi atacada com um waza-ari e a luta terminou com a vitória da italiana.

Com a derrota na primeira luta, Mayra, tricampeã mundial, fica sem chance de disputar medalha na sua quinta participação em Olimpíadas.

O judô já faturou duas medalhas para o Brasil em Paris: a prata de Willian Lima (66kg masculino) e o bronze de Larissa Pimenta (52kg no feminino) na categoria meio-leve.

No entanto, na sexta-feira (2), o país entra novamente no tatame com Beatriz Souza (78kg feminino) e Rafael Silva, o "Baby" (100kg masculino), e no sábado, quando haverá a disputa mista por equipes.

