Olimpíadas: Gustavo Bala Loka fica fora do pódio no ciclismo BMX; ouro vai para a Argentina

Mesmo conseguindo o melhor resultado da história do Brasil no ciclismo com apenas 20 anos, Gustavo Bala Loka terminou em 6° no BMX Freestyle na manhã desta quarta-feira (31) e ficou sem medalha nas Olimpíadas 2024 em Paris.

Cada finalista teve direito a duas voltas, com a melhor nota contando para a decisão. Gustavo Batista de Oliveira, o Bala Loka, fez a pontuação de 90.20 em sua primeira tentativa e 88.88 na segunda.

O ouro ficou para o argentino Jose Torres Gil, com 94.82 pontos. Esta foi a primeira medalha de ouro para países da América Latina na Olimpíada de Paris.

O britânico David Reilly garantiu a prata com a pontuação de 93.91, enquanto que o francês Anthony JeanJean levou para casa o bronze com 93.76.

Antes do feito de Gustavo, o melhor resultado era de Flávia Oliveira, sétima no ciclismo estrada na Rio 2016.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também