Olimpíadas: Hugo Calderano vence francês e avança para as quartas do tênis de mesa

O mesa tenista Hugo Calderano de 28 anos, uma das principais esperanças de medalha para o Brasil nesses jogos olímpicos em Paris, venceu mais uma partida na manhã desta quarta-feira (31), desta vez contra o francês, Alexis Lebrun, nas oitavas de final.

Apesar de ter perdido o primeiro set, Calderano conseguiu reverter a situação e venceu as quatro rodadas seguintes. O placar final ficou 3/11, 11/5, 11/6, 11/3 e 11/8.

O brasileiro venceu o cubano Andy Pereira com tranquilidade na primeira partida do torneio por 4 a 0, e encarou o espanhol Álvaro Robles na terça (30), levando a melhor por 4 a 2.

O brasileiro volta a competir pelas quartas de final nesta quinta-feira (1), às 6h (de Brasília), e o rival será o vencedor do confronto entre o japonês Shunsuke Togami (15º do mundo) e o sul-coreano Jang Woojin (13º).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também