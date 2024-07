Olimpíadas: Seleção feminina encara a Espanha, atual campeã mundial nesta quarta-feira

A seleção feminina de futebol enfrenta a Espanha, atual campeã mundial e líder do grupo C a partir das 11h (horário de MS), desta quarta-feira (31) em Paris, em busca de uma classificação nos Jogos Olímpicos 2024.

Depois da derrota por 2 a 1 no domingo para o Japão pela segunda rodada do Grupo C, a equipe precisa vencer ou empatar com a Espanha. Em caso de derrota, as brasileiras vão precisar contar com a derrota da Nigéria para o Japão, para se classificarem como uma das melhores terceiras colocadas, caso contrário, a seleção pode terminar na lanterna do grupo e ser eliminado.

Se o Brasil vencer por dois gols de diferença, pode ficar com a liderança do grupo.

A equipe fez um único treino nessa terça no final da tarde para o jogo decisivo diante da Espanha. Os critérios de desempate conta o saldo de gols, gols pró, menos cartões vermelhos e amarelos e sorteio.

Veja as prováveis escalações

Brasil - Lorena; Thais, Tarciane (Lauren) e Rafaelle; Antonia, Yayá (Angelina), Ana Vitória, Marta e Yasmim; Ludmila (Priscila) e Gabi Nunes. Técnico: Arthur Elias.



Espanha - Cata Coll; Oihane Hernández, Paredes, Aleixandri e Batlle; Abelleira, Bonmatí e Putellas; Lucía García, Caldentey e Paralluelo. Técnica: Montse Tomé.

Onde assistir

Horário: 12h (horário de Brasília) 11h (MS)

Local: Stade de Bordeaux, Bordeaux (França)

Transmissão: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming) e CazéTV (streaming).

