Olimpíadas Paris 2024: Confira o quadro de medalhas desta sexta-feira (2)

Com o primeiro ouro do Brasil e novas medalhas conquistadas pelos líderes do ranking nas Olimpíadas de Paris, o quadro geral atualizou a favor da delegação verde e amarela. O dia olímpico encerrou nesta sexta-feira (2), com a China a frente na disputa, enquanto França e Austrália completam o top 3.

O Brasil que passou os últimos dias alternando entre 29° e 30° lugar, conseguiu uma posição entre os 20 melhores, subindo para a 19ª posição.

O país contabiliza 7 medalhas nos Jogos de Paris:

Ouro

Judô (Beatriz Souza)



Prata

Judô (Willian Lima)

Marcha atlética (Caio Bonfim)

Ginástica artística (Rebeca Andrade)



Bronze

Ginástica artística feminina por equipes(Flávia Saraiva, Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira, Jade Barbosa e Julia Soares)

Judô (Larissa Pimenta)

Skate (Rayssa Leal)

Veja o quadro de medalhas (10 primeiras posições):

Confira o quadro completo no link.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também