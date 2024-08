Olimpíadas Paris 2024: confira o quadro de medalhas nesta quarta-feira (31)

O ranking de medalhas das Olimpíadas de Paris 2024 não para de ser movimentado. Até o momento, a China lidera a disputa, enquanto Japão e França completam o top 3.

Ainda há a expectativa dos Estados Unidos brigarem pelo posto de número um dos Jogos, com a possibilidade de mais medalhas nos próximos dias.

O ranking é montado a partir das medalhas de ouro. Sendo assim, a China segue no topo com 8 medalhas de ouro. Japão, com 7, e França com 6, fecham o pódio das primeiras colocações.

Já os EUA está de fora do top 5 por enquanto. Os norte-americanos somam 4 medalhas de ouro e estão, até o momento, em 7ª posição.

O Brasil ocupada a 30º posição, no momento, com 1 medalha de prata e 3 de bronze.

Veja o quadro de medalhas (10 primeiras posições) até esta quarta-feira (31):

Confira aqui a colocação geral dos países, e detalhes sobre a modalidade e os atletas que conquistaram as medalhas olímpicas em 2024, até agora!

