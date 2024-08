Olimpíadas: Seleção feminina de vôlei é derrotada pelos E.U.A

A semifinal do vôlei feminino aconteceu na manhã desta quinta-feira (8) e a seleção Brasileira perdeu por 3 sets a 2 contra os Estados Unidos.

A disputa ficou empatada com dois sets para cada equipe, e foi definida no tiebreak. As parciais do Brasil foram de 23/25, 25/18,15/25, 25/23, 15/11.

A seleção irá brigar pelo terceiro lugar que irá levar o bronze e enfrenta quem perder na disputa entre Turquia e Itália que jogam pela semifinal às 14h desta quinta-feira (8). A decisão será no sábado (10), em horário a ser definido.

