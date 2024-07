Pela classificação e liderança do grupo, Brasil encara a Colômbia na Copa América

A Seleção Brasileira volta a campo na noite desta terça-feira (2) para o duelo contra a Colômbia, valendo a liderança do Grupo D, pela primeira fase da Copa América. O confronto acontece às 22h (horário de Brasília) no Levi’s Stadium, na cidade de Santa Clara, na Califórnia.

Comandado por Dorival Junior, o Brasil depende apenas de um empate no último duelo da fase de grupos para avançar na competição. Em caso de vitória, a seleção vira líder da chave D e terá o Panamá, segundo lugar no grupo C, como adversário nas quartas, escapando do Uruguai, primeiro colocado.

Atual líder do grupo, a Colômbia tem seis pontos, obtidos com vitórias sobre o Paraguai por 2 a 1 e a vitória contra Costa Rica por 3 a 0. Já o Brasil soma quatro pontos, um empate sem gols contra a Costa Rica e a goleada contra o Paraguai.

Quatro jogadores da seleção – Wendell, Éder Militão, Vinicius Júnior e Lucas Paquetá - não podem correr o risco de receber o segundo cartão amarelo na partida de hoje, caso contrário ficarão fora da partida das quartas de final.

O embate de hoje pode ter clima de revanche, após o revés brasileiro por 2 a 1, em partida das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, em novembro do ano passado. Na ocasião, a seleção estava sob comando do técnico interino Fernando Diniz.

