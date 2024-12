Pré-Libertadores 2025: veja os confrontos das fases prévias

Nesta quinta-feira (19), a Conmebol sorteou os confrontos das primeiras fases da Libertadores 2025. Definindo, assim, os adversários de Bahia e Corinthians, únicos representantes brasileiros.

A segunda fase da Libertadores será disputada nas semanas de 19 e 26 de fevereiro, com Bahia e Corinthians decidindo seus jogos em casa. Essa etapa faz parte da pré-Libertadores, composta por três fases eliminatórias que determinam as últimas equipes classificadas para a fase de grupos.

Os potes foram organizados com base no ranking da Conmebol, que define as equipes melhor ranqueadas (Pote 1) como mandantes nos jogos de volta.

O Corinthians ocupa a 18ª posição no ranking, enquanto o Bahia está na 77ª colocação.

A competição começa sem clubes do Brasil e da Argentina na primeira fase. A terceira e última etapa da pré-Libertadores contará com as oito melhores equipes, que disputarão as vagas finais para a fase de grupos.

Veja os duelos:

Primeira fase

E1 - Bolívia 1 (ainda não definido) x El Nacional (EQU)

E2 - Nacional (PAR) x Alianza Lima (PER)

E3 - Monagas (VEN) x Defensor Sporting (URU)

Segunda fase

C1 - Deportes Iquique (CHI) x Santa Fé (COL)

C2 - The Strongest (BOL) x Bahia

C3 - Monagas (VEN) ou Defensor Sporting (URU) x Cerro Porteño (PAR)

C4 - Bolívia 1 ou El Nacional (EQU) x Barcelona (EQU)

C5 - Universidad Central (VEN) x Corinthians

C6 - Colômbia 1 x Melgar (PER)

C7 - Boston River (URU) x Ñublense (CHI)

C8 - Nacional (PAR) ou Alianza Lima (PER) x Boca Juniors (ARG)

Terceira fase

C1 x C8

C2 x C7 - The Strongest (BOL) ou Bahia x Boston River (URU) ou Ñublense (CHI)

C3 x C6

C4 x C5 - Bolívia 1 ou El Nacional (EQU) ou Barcelona (EQU) x Universidad Central (VEN) ou Corinthians

Sul-Americana

Bolívia

Universitario x Bolívia 3 (ainda não definido)

Bolívia 2 (ainda não definido) x Bolívia 4 (ainda não definido)

Chile

Universidad Católica x Palestino

Unión Española x Everton

Colômbia

Junior Barranquilla x América de Cali

Once Caldas x Colômbia 4

Equador

Mushuc Runa x Orense

Universidad Católica x Aucas

Paraguai

Sportivo Luqueño x Sportivo Ameliano

Guaraní x 2 de Mayo

Peru

Deportiva Tarma x Cienciano

Atlético Grau x Cusco

Uruguai

Racing x Montevideo Wanderers

Cerro Largo x Danubio

Venezuela

Puerto Cabello x Metropolitanos

Deportivo La Guaira x Caracas

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também