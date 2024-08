Promessa para tênis brasileiro conquista 1ª vitória em chave principal profissional

Promessa do Brasil no tênis, Nauhany Vitória Silva conquistou nesta terça-feira (27), a sua primeira vitória em uma chave principal profissional da modalidade. A paulista de 14 anos arrancou uma virada diante da romena Maria Toma, de 25 anos, em um duelo de 2 horas e dois minutos, com parciais de 5/7, 7/5 e 6/1.

Com a vitória logo na estreia, Nauhany avançou às oitavas de final do W35 de São Paulo. O torneio faz parte do Circuito Mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF).

Em junho do ano passado, com 13 anos e três meses, ela se tornou a brasileira mais jovem a faturar um título da ITF Juniors, o J30 da Guatemala.

Em março deste ano, a brasileira venceu a americana Jaeda Daniel pelo qualifying do W50 de São Paulo, tornando-se a mais jovem tenista a somar pontos para o ranking da WTA desde a criação da regra de idade mínima de 14 anos para torneios profissionais. Já em abril, a atleta foi vice-campeã do Roland Garros Junior Series.

Nauhany, porém, ainda não tem ranking, uma vez que precisa pontuar em três torneios ou somar pelo menos 10 pontos em dois torneios.

