Rayssa Leal é tricampeã da Liga Mundial de Skate

Pela terceira vez, a brasileira Rayssa Leal conquista o primeiro lugar do pódio do SLS Super Crown. A competição ocorreu na tarde deste domingo (15), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Rayssa começou com a segunda melhor nota nas duas primeiras voltas, anotando um 8,5. Rayssa ficou atrás de Chloe Covell, que marcou 8,6.

Na hora das cinco manobras, o duelo ficou entre Rayssa Leal e Chloe Covell. A australiana se sobressaiu no início, enquanto a brasileira errou as duas primeiras.

Dessa forma, o confronto ficou entre Leal, Covell e Yoshizawa. A japonesa estava com a primeira posição após anotar uma nota 9,2. Rayssa precisava de uma nota 9 para garantir a liderança, mas faturou mais com isso fechando sua última manobra com a nota, 9,1 e assumiu a ponta.

A australiana Chloe Covell errou sua última manobra, dando a Rayssa o lugar mais alto da competição. pódio foi completado com Coco Yoshizawa e Yumeka Oda, ambas do Japão.

Com apenas 16 anos, Rayssa Leal possui dois títulos mundiais no currículo e se destaca cada vez mais como uma das melhores da história. Além da conquista em Roma em setembro, a brasileira possui duas medalhas olímpicas, duas conquistas do X-Games e agora é tricampeã do SLS Super Crown.

