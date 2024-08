Shopping Campo Grande abre inscrições para corrida comemorativa de 35 Anos

O Shopping Campo Grande realizará no dia 20 de outubro uma corrida em comemoração aos 35 anos do estabelecimento, com foco em proporcionar um momento de entretenimento e promoção da saúde.

A corrida dará prêmios que totalizam R$15 mil em vales-compra, divididos entre os 1° e 5° lugares das categorias 5 km, 7 km e 12 km. Os valores dos prêmios são de R$250 a R$1 mil

A corrida será aberta para profissionais e amadores, distribuídas nas seguintes modalidades: infantil, com percurso de 500 metros e destinadas a crianças de 6 a 12 anos; adultos, com a corrida curta de 5 km, a intermediária de 7km e a longa de 12 km, divididas em faixas etárias; e a cãominhada, voltada aos participantes que queiram levar os pets, o trajeto será de 2km e quem não tiver um animal de estimação, também pode participar;

A corrida será promovida em parceria com a Bolt Realizações. A largada será dada às 6h da manhã. Haverá kits para os participantes das categorias 5 km, 7 km e 12 km.

As inscrições para as corridas infantis são gratuitas, mediante doação de alimento não-perecível. Para as demais categorias, há taxa variável de acordo com a mudança de lote das inscrições.

As inscrições seguem abertas até o dia 16 de setembro, com vagas limitadas, e podem ser realizadas por aqui.

