Simone Biles anuncia aposentadoria do salto 'Biles II'

Simone Biles não aposentou das competições após conquistar três ouros e uma prata nos Jogos Olímpicos Paris 2024, mas decidiu se despedir do Yurchenko Double Pike, o Biles II, o salto mais difícil da história da ginástica artística.

Em sua rede social, nesta terça-feira (03), a ginasta americana fez uma espécie de funeral para anunciar que não realizará mais o salto. "Descanse em paz, Yurchenko Double Pike", disse Simone.

O Biles II é o movimento que só a americana consegue fazer e foi importante na conquista de dois ouros em Paris, no individual geral e no salto. Homologado no Mundial da Antuérpia de 2023, quando Simone o fez pela primeira vez, o movimento tem altíssimo grau de complexidade.

No Biles II, a ginasta começa com uma rondada, dá uma volta completa com apoio do trampolim e entra de costas na mesa de salto. Dali, parte para o voo, um duplo mortal carpado, que pode ser 90 graus ou pode ser um pouco menos.

A chamada nota de partida - que é a nota máxima possível de ser tirada - é de 16.400, muito acima dos demais. Isso porque o Biles II tem 6.400 de nota de dificuldade.

Ainda em Paris, onde Biles conquistou sua 11ª medalha em Olimpíadas, ela havia dito que não descartava disputar a edição de Los Angeles em 2028, mas que seria sem o Biles II.

