Sul-Americano Sub-20: Brasil enfrenta Bolívia neste domingo

A Seleção Brasileira enfrenta a Bolívia pela segunda rodada do Sul-Americano Sub-20 na noite deste domingo (26), às 17h (horário de MS), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. A partida será transmitida pelo sportv.

Nesse sábado (25), a Amarelinha foi a campo em Puerto Cabello. Apenas atletas que não atuaram na primeira rodada participaram da atividade. Os demais jogadores ficaram no hotel onde a equipe está concentrada para realizar a recuperação visando à partida diante dos bolivianos.

O Brasil precisa da vitória para se recuperar na tabela do Grupo B. Equador e Argentina lideram com seis pontos. Argentinos e colombianos entram em campo às 20h30, pouco depois de Brasil x Bolívia, no mesmo local. Nesta rodada, o Equador não jogará.

Para avançar à próxima etapa do Sul-Americano Sub-20, a Seleção deve estar entre as três primeiras colocadas do Grupo B. Na fase final, seis países disputam quatro vagas para a Copa do Mundo da categoria, no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro.

Se o Chile, integrante do Grupo A e automaticamente garantido no Mundial como sede da competição, for uma das equipes da fase final, uma vaga será aberta, e cinco seleções vão se classificar para a Copa do Mundo por meio do Sul-Americano Sub-20.

