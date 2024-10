Sul-mato-grossense marca gol em goleada do Brasil no Sul-Americano de Futsal

Em busca do tetracampeonato, a Seleção Brasileira Feminina Sub-20 goleou o Chile por 8 a 0 no domingo (27), somando sua segunda vitória no Campeonato Sul-Americano de Futsal. Na estreia, a equipe já havia alcançado um resultado expressivo, vencendo a Bolívia por 4 a 0.

Sob o comando do técnico Márcio Coelho, a equipe mantém 100% de aproveitamento, com nenhum gol sofrido até agora. Os jogos estão sendo realizados em Luque, no Paraguai.

A goleada deste domingo contou com a participação da sul-mato-grossense Júlia Namie, jogadora do Taboão Magnus, de São Paulo, e ex-atleta da Serc/UCDB, que marcou um gol aos 13 minutos do segundo tempo.

Júlia nasceu no Japão, mas mudou para Campo Grande aos seis anos. Na mesma época, começou a se envolver com o esporte, incentivada pela família. Com o apoio do avô, Júlia tentou iniciar os treinos, mas, por estudar em uma escola católica, não podia praticar futsal com os meninos.

Somente aos 10 anos, na Funlec, ela participou de seu primeiro treinamento de futsal e, desde então, nunca mais parou. Júlia foi apresentada à UCDB, o time que a lançou ao cenário nacional, no final de 2021. Ela recebeu uma bolsa para cursar medicina veterinária enquanto jogava pela equipe.

Após dois anos na UCDB, Júlia foi contratada pelo Taboão Magnus (SP), um dos melhores times do país. A primeira convocação da jovem promessa aconteceu em maio deste ano, preparando-a para representar o Brasil no Sul-Americano em andamento no Paraguai.

Escreva a legenda aqui

Além dela, também balançaram as redes Giovanna, Lorena, Dany, Maria Clara, Dani Gelo, Ari e Júlia.

O próximo jogo da Seleção será contra o Equador, na quarta-feira (30), às 13h30 (horário de Mato Grosso do Sul, com transmissão ao vivo no canal da Conmebol no YouTube.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também