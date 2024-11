Tabela do Mundial de Vôlei Masculino 2025 é divulgada; Brasil estreia contra a China

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou nesta quarta-feira (27) a tabela de jogos do Mundial de Vôlei Masculino de 2025, que acontecerá nas Filipinas, entre 12 e 28 de setembro.

O Brasil está no grupo H, junto da China, República Tcheca e Sérvia. A estreia da Seleção Brasileira será em 14 de setembro, contra os chineses, às 9h (horário de Mato Grosso do Sul).

No dia 15, o Brasil vai encarar a República Tcheca, às 22h. Fechando a primeira fase, os brasileiros jogarão contra a Sérvia, no dia 17, também às 22h. A abertura da competição será entre Filipinas e Tunísia, em 12 de setembro, às 7h.

Esta será a primeira edição do Mundial de vôlei com a presença de 32 seleções. As equipes estão divididas em oito grupos de quatro na primeira fase, em que as duas melhores de cada chave avançam para as oitavas de final. A partir daí, ocorrerá o mata-mata direto até a final, prevista para 28 de setembro.

Todas as 64 partidas da competição acontecerão em Manila, capital das Filipinas, tendo dois ginásios como sede. O Smart Aranet Coliseum, com capacidade para receber 14 mil espectadores, e a SM Mall of Asia Arena, com capacidade para público de 20 mil pessoas.

A última edição do Mundial de vôlei masculino aconteceu em 2022, com Polônia e Eslovênia como sedes, e teve a Itália como campeã, vencendo os poloneses na final. O Brasil terminou a competição com a medalha de bronze.

Confira os jogos do Brasil na primeira fase:

14/09, às 9h: Brasil x China

15/09, às 22h: Brasil x República Tcheca

17/09, às 22h: Brasil x Sérvia

