Time da Capital faz estreia no Campeonato Brasileiro Sub-16 de vôlei

A Associação Esportiva Campo Grande Vôlei estreia no Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei Sub-16 nesta sexta-feira (04), para disputar uma vaga na final do torneio nacional contra o Mackenzie Esporte Clube, na cidade de Goiânia.

A participação da equipe campo-grandense é inédita. O time passou por grandes times nacionais, como o Fluminense, vencido na última partida por 3 sets a 0. "É um resultado de prestígio, já estamos entre as quatro melhores equipes do Brasil e agora vamos tentar o lugar mais alto", disse o técnico Samir Ismail Dalleh.

O jogo desta sexta-feira terá transmissão ao vivo pelo Instituto ACE. O campeonato é dividido em duas etapas eliminatórias, sendo essa a Classificatória A, que era para ter sido disputada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em abril, mas foi adiada por conta das enchentes.

"É uma das competições mais fortes das categorias de base do Brasil, são a principais equipes que participam, então pro trabalho de base do nosso estado é muito importante, pro amadurecimento das atletas e pro futuro de uma equipe adulta", destacou Samir.

As três primeiras equipes de cada classificatória disputam a fase final em Saquarema, no Rio de Janeiro, de 5 a 9 de novembro.

