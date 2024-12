Torneio de vôlei de praia acontece neste fim de semana em Campo Grande

As melhores duplas de vôlei de praia de Mato Grosso do Sul disputarão, a partir desta sexta-feira (20), o torneio Superpraia, que acontece na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, em Campo Grande.

A competição, que segue até domingo (22), contará com partidas nas categorias sub-17, sub-19 e adulto, envolvendo um total de 42 duplas.

Organizado pela Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS), o torneio terá um formato especial. Os jogos da fase classificatória serão disputados em set único de 25 pontos, enquanto as semifinais e finais serão realizadas no formato de melhor de dois sets de 21 pontos.

Na categoria sub-17, estão inscritas oito duplas femininas e seis masculinas. Já no sub-19, o torneio terá a participação de sete duplas femininas e oito masculinas. Entre os atletas adultos, serão seis duplas femininas e sete masculinas.

Programação

O evento começou nesta sexta-feira (20), às 8h, com os primeiros jogos da categoria sub-17 feminina. As duplas masculinas da mesma categoria entraram em quadra às 10h.

Durante esta tarde, as disputas seguem com o sub-19 masculino e o feminino. No final do dia, serão realizadas as semifinais e finais do sub-17.

No sábado (21), as semifinais e finais do sub-19 ocorrem pela manhã, a partir das 8h, com partidas simultâneas nas duas quadras. Já as disputas do adulto masculino e feminino começam às 11h.

O domingo (22) encerra o torneio com as semifinais e finais da categoria adulto, com início previsto para as 8h30.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também