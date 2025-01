Valencia x Real Madrid: onde assistir ao vivo e horário

O Real Madrid faz, nesta sexta-feira (3), o seu primeiro jogo no ano de 2025, desta vez contra o Valencia. A partida será válida pela 12º rodada La Liga, no Estádio de Mestalla.

A bola rola às 16h (horário de Mato Grosso do Sul). O duelo, que pode valer a liderança para o time merengue, estava previsto para acontecer no início de novembro do ano passado. No entanto, foi adiado por conta das fortes chuvas que atingiram cidades da Espanha.

Já o Valencia tenta fazer valer o fator casa para ganhar fôlego na briga contra o rebaixamento. O time é o penúltimo colocado com apenas 12 pontos somados em 17 jogos.

A partida será transmitida pela ESPN e Disney+.

