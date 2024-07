Williams anuncia a contratação de Carlos Sainz como titular para 2025

Cinco meses após a Ferrari anunciar a contratação de Lewis Hamilton e Carlos Sainz ficar livre no mercado, a Williams anunciou a contratação do espanhol. Ele será o titular da equipe britânica a partir de 2025, substituindo Logan Sargeant como companheiro de Alex Albon.

De acordo com a Williams, o contrato de Sainz é válido até o final de 2027. Em comunicado oficial, as duas partes comemoraram o acerto. “Não é segredo que o mercado de pilotos deste ano tem sido excepcionalmente complexo por várias razões, e por isso levei algum tempo para anunciar minha decisão. No entanto, estou plenamente confiante de que a Williams é o lugar certo para que eu continue minha jornada na Fórmula 1, e estou extremamente orgulhoso por fazer parte de uma equipe tão histórica e bem-sucedida, na qual muitos de meus heróis de infância pilotaram no passado e deixaram suas marcas no esporte”, disse o piloto.

Revelado pelo programa de formação de pilotos da Red Bull, Sainz correu pela então Toro Rosso entre 2015 e 2017, chegando à Renault no decorrer de 2017. Depois disso, correu pela McLaren em 2019 e 2020. Foi então contratado pela Ferrari, na qual corre desde 2021.

Sargeant tem futuro incerto

Com Alex Albon e Carlos Sainz, a Williams tem a dupla definida para 2025. Assim, Logan Sargeant perderá a vaga de titular no grid, e só permanece na F1 caso seja utilizado como piloto reserva ou acerte com outro time.

Em nota, a Williams agradeceu ao norte-americano “por seu trabalho duro e sua dedicação ao longo de dois anos”. “A Williams dará a Logan o apoio que ele busca para continuar sua carreira em 2025 e além”, diz o texto.

Desde que estreou na F1 em 2023, Sargeant somou apenas um ponto, graças ao décimo lugar no GP dos EUA do último ano. Em 2024, o melhor resultado foi o 14º lugar no GP da Arábia Saudita.

