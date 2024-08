Paralimpíadas: Após último treino no Ayrton Senna, Yeltsin Jacques embarca para Paris

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O atleta campo-grnadense e campeão mundial, Yeltsin Jacques, fez o último treino em Campo Grande, no Parque Ayrton Senna e embarcou nesta quarta-feira (14) para Paris, onde vai disputar os Jogos Paralímpicos pela terceira vez.

Yeltsin Jacques, compete na classe T11, para atletas cegos. Foi convocado para disputar dois percursos; de 1.500 e 5.000 metros. Ele é recordista mundial nas duas provas e atual campeão mundial dos 5.000m.

No ano passado, o Mundial foi realizado em Paris, ocasião em que o atleta conquistou o ouro nos 1.500 metros e o bronze nos 5.000 metros.

Já em maio deste ano, Yeltsin conquistou ouro nos 5.000 m do Campeonato Mundial que ocorreu em Kobe, no Japão.

O campo-grandenses ainda foi ouro nas duas provas que são suas especialidades nos Jogos Paralímpicos, em Tóquio 2020. Para Paris, Yeltsin viaja com dois atletas guia: Guilherme Ademilson e Antonio Henrique Lima.

“Estamos indo para a maior competição do ciclo e eu quero agradecer e contar com a torcida de todo Mato Grosso do Sul. Pra mim é uma honra poder disputar mais uma vez os Jogos Paralímpicos e, agora, representar a nossa indústria. Vamos batalhar pra trazer um pedacinho da torre Eiffel na medalha”, disse Yeltsin antes de embarcar.

Os Jogos Paralímpicos de Paris serão de 28 de agosto a 8 de setembro. A prova dos 5.000 será disputada no dia 30 de agosto. Já a semifinal dos 1.500 vai ocorrer em 1 de setembro e a final no dia seguinte.

