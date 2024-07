Yeltsin Jacques irá representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris

O atleta campeão mundial e campo-grandense Yeltsin Jacques, foi convocado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para disputar os Jogos Paralímpicos de Paris, que vão ocorrer de 28 de agosto a 8 de setembro. O comunicado ocorreu na tarde dessa quinta-feira (11) e trouxe 147 atletas de 9 modalidades. No atletismo, teremos a maior delegação do Brasil nos Jogos, com 70 competidores e 16 atletas-guia.

Será a terceira participação do atleta na competição. Ele vai correr nas provas de 1.500m e 5.000m, na categoria T11, para atletas cegos.

Yeltsin possui o favoritismo, ele é o recordista mundial nas duas provas; é o atual campeão mundial no percurso de 5.000m, que foi em Kobe, no Japão, em maio deste ano; e, na última edição dos Jogos Paralímpicos, em Tóquio 2020, conquistou o lugar mais alto do pódio nas duas categorias também.

“Falta um mês para a gente embarcar para os jogos e um mês e meio para a competição. Conto com a torcida de todo Mato Grosso Sul, com a torcida especial da nossa indústria, toda a galera do time Sesi e da Fiems. Vamos lá, vamos trazer medalhas pra gente. Agora é oficial: nos encontramos em Paris”, comemorou.

