Agenda cultural tem futsal, apresentação de dança e arraiá neste sábado

O mês começa com programação agitada neste sábado (1°) em Campo Grande, começando às 9h com oficinas e "palhaçaria para bebês" no Centro Cultural José Octávio Guizzo, mais tarde uma batalha de rimas deve animar os fãs de hip hop e no início da noite o Parque Jacques da Luz recebe o Cine Itinerante. Confira:

SÁBADO

Pantalhaços - A programação da Mostra de Palhaços do Pantanal, deste sábado, se inicia com oficina da palhaça Maku Fanchulini de Buenos Aires, Argentina, com classificação indicativa de 20 anos. Seguido pelo concerto "palhaçaria para bebês", de classificação livre. Às 18h, terá "O melhor show do mundo… na minha opinião". Às 20h, a Cia LaClass Excêntricos, de São Paulo apresenta o espetáculo "Encontro", no Teatro Aracy Balabanian. A partir das 9h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita. Inscrições pelo site.

Arraiá Ziriguidum - O primeiro arraiá da cidade será na Feira Ziriguidum, abrindo os caminhos de São João. Vai ter a gastronomia de sempre, arte, apresentações musicais, lazer e economia criativa. Terá também pescaria para maiores de idade e correio elegante. Os participantes poderão arrastar o pé nos embalos de Nino Rodrigues, Gabriel Chiad, Flor de Pequi e Bloco dos Forrozeiros. Será das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Liga Feminina de Futsal - Etapa da 5ª rodada terá Pezão/UCDB contra São José Futsal com entrada gratuita no Ginásio Guanandizão em Campo Grande.

Prêmio Onça Pintada - No sábado, se apresentam grupos de danças populares e sapateado, todas as categorias e modalidades do infantil e juvenil. O evento é uma oportunidade para bailarinos de Mato Grosso do Sul e de outras regiões mostrarem seu talento e dedicação à arte da dança. A partir das 16h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Entrada é gratuita.

Batalha da Ponte - Para celebrar a memória da rapper Nêgalu, e a cultura hip hop, será realizada uma batalha de rimas na Cufa (Central Unica de Favelas). No evento, os grafiteiros Thais Maia e GB eternizarão a presença da rapper, que faleceu no último dia 19, nos muros da Cufa. A partir das 18h, na Rua Livino Godoy, 710. Entrada é gratuita.

Cine na Praça Itinerante - Para agradar todos os públicos e democratizar o acesso ao cinema, o Parque Jacques da Luz ganhará ares cinematográficos. Neste sábado, o filme “Barbie” será exibido ao ar livre. Começa às 19h, no Parque Jacques da Luz, à rua Barreiras, s/nº, Vila Moreninha II. Entrada é gratuita.

Pagode do Tadeu - As melhores do sambista Jorge Aragão estarão no Pagode do Tadeu, no Copo Bar. A partir das 19h, no Copa Bar e Restaurante, localizado na Rua 14 de Julho, 2530. Entrada é gratuita.

Iara Rennó - A Estação Cultural Teatro do Mundo recebe Iara Rennó no "Palco Delas". A cantora foi indicada ao Grammy Latino 2022 com o álbum Oríkì na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”, tem nove álbuns lançados. Possui cerca de 130 músicas gravadas, algumas interpretadas por grandes nomes da música brasileira como Elza Soares, Ney Matogrosso, Gaby Amarantos, Jaloo, Ava Rocha, Virgínia Rodrigues e Lia de Itamaracá. No palco, haverá participação de Geraldo Espíndola. A partir das 20h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na Rua Barão de Melgaço. Entrada: ingressos a R$ 60, com compra pelo WhatsApp (67) 99696-9774.

Tchê Rock - Diversas bandas e artistas locais de rock se reúnem no sábado para fazer show em prol do Rio Grande do Sul. A arrecadação será destinada a pessoas afetadas pelo desastre ambiental. Vai ter A Arca, Stone Crow, Kefla, Bêbados Habilidosos, Bortoti, Herezia, Lowdown, Monsters, Bobnoise, On the Road, Plano Zero, Bravo e Meio, e Redenção. A partir das 19h, na Garagi Eventos, localizada na Rua Coxim. Entrada: ingressos a R$ 20, pelo site.

Festa Colocada - A festa “Colocada: Eu te Amo” vai agitar o Ponto Bar no sábado, com os/as DJs Abhnerrr, Cru Bloom, Amanda Ka, Gus Freitas, Afro Paty, Gwen the Doll, LadyAfroo e Baiflu. A partir das 18h, no Ponto Bar. Entrada: ingressos a partir de R$ 10, pelo site.

