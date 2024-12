Ainda dá tempo! Domingão tem Encontro de Violeiros e Som da Concha na Capital

Encontro de Violeiros - A 2ª edição do Encontro Nacional de Violeiros de Mato Grosso do Sul terá apresentações de Cleo Souza e Mari Lopes, Thiarles Knebel e da orquestra corumbaense de viola caipira do SESC. Será das 10h às 22h, na Praça do Rádio Clube. Entrada é gratuita.

Jacqueline Costa e Coletivo 8 - Nesta edição do Som da Concha, a cantora Jacqueline Costa apresenta “Desenho em Aquarela”, trabalho autoral, que passa por MPB, pop e R&B. O Coletivo 8, formado por mulheres musicistas e compositoras, apresenta a performance "A Mulher Que Comeu a Maçã". Será às 18h, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

"Tá Dando Pinta" - Domingo é dia de carnaval antecipado, com este, que é o primeiro bloco LGBTQIA+ de Mato Grosso do Sul. Será às 18h, no Ponto Bar. Entrada é gratuita até às 20h.

Espetáculo “Álbum de Família” - O espetáculo faz parte da 10ª Mostra Fulano di Tal de Teatro e será seguido por uma roda de conversa com o tema “Pedagogias do Teatro – Processos Criativos Pedagógicos”. A classificação indicativa é 18 anos. A partir das 18h, na Rua Rui Barbosa, 3099. Entrada é gratuita.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também