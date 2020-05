Feriado conta com lives do 'Cabaré' sertanejo, Jota Quest e Léo Santana

Na programação de shows ao vivo nesta sexta-feira (1°), os fãs de sertanejo poderão aproveitar o "Cabaré" com Leonardo e Eduardo Costa cantando juntos.



Ainda no feriado do Dia do Trabalhador, a banda Jota Quest, o cantor Pedro Sampaio, e Edson Gomes também realizam lives para que a galera curta música ao vivo sem sair de casa nesta quarentena.



No quesito samba e axé, a programação segue com Leo Santana, Xanddy, do Harmonia do Samba, e Tony Sales, do Parangolé também fazem transmissão direto de Salvador.



Confira a programação de lives desta sexta-feira:



- Às 16h Nayara Azevedo - YouTube

- Também às 16h Xande de Pilares - Youtube

- Só Pra Contrariar às 16h - Youtube

- Festival DoSol – Plutão Já Foi Planeta, Luísa e os Alquimistas, Potyguara Bardo e Heavy Baile as 20h - Youtube Devassa

- Leonardo e Eduardo Costa – ‘Cabaré em casa’ - Youtube de Leonardo

- Às 20h Jota Quest - Youtube da banda e no Multishow

- Às 21h Léo Santana, Parangolé e Harmonia do Sambá - Youtube ‘Encontro de Fenômenos’

- Às 18h Priscilla Alcantara - Youtube

- Pedro Sampaio àS 18h - TikTok







