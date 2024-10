Advogado de Beira-Mar é multado em R$ 50 milhões por incêndio no Pantanal de Corumbá

Dois fazendeiros de Corumbá, onde se originou incêndio florestal de grandes proporções no país, foram multados pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). O total das penalidades chega a R$ 100 milhões.

Entre os fazendeiros está o advogado Luiz Gustavo Battaglin Maciel, que tem entre seus clientes o traficante Fernandinho Beira-Mar. Ele recebeu multa de R$ 50 milhões, sendo acusado de colocar fogo no Pantanal.

Conforme o Metrópoles, o incêndio teve início em junho e levou 110 dias para ser controlado pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), do Ibama.

“Após mais de 20 dias de investigação e a constatação dos ilícitos ambientais, os dois responsáveis foram identificados e multados por danificar vegetação nativa do Pantanal com uso de fogo sem autorização do órgão ambiental competente”, assinalou o Ibama.

Em julho, o advogado disse para o UOL que é ‘vítima do incêndio’ e não o culpado por ele. Apesar disso, não respondeu o Metrópoles sobre a multa.

O nome do outro fazendeiro, penalizado por ser apontado como causado de um incêndio, não chegou a ser divulgado, mas ele também recebeu multa de R$ 50 milhões.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também