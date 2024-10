Aeroporto de Porto Alegre volta a receber voos comerciais na próxima segunda-feira

Após quase 170 dias inoperante devido aos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul neste ano, o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, voltará a receber voos comerciais já na próxima segunda-feira (21).

Como parte das instalações seguem em obra, o aeroporto funcionará, inicialmente, das 8h às 22h, permitindo que os serviços restantes sejam realizados durante a noite.

Além disso, serão utilizados apenas 1.730 metros dos 3,2 mil metros da pista principal, além de apenas seis posições de embarque direto - conhecidos popularmente como pontes de embarque - e uma remota.

Segundo a Fraport Brasil, concessionária responsável pelo terminal, já existem 71 pousos e decolagens programados para o primeiro dia de operação.

Nas redes sociais, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, afirmou que o terminal estará funcionando plenamente até o Natal. “Antes do Natal, o aeroporto estará 100% funcionando, [inclusive] com voos internacionais”, assegurou.

