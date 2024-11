Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, será fechado para Cúpula do G20

O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, estará impedido de receber voos comerciais nos dias 18 e 19 de novembro devido à Cúpula de Líderes do G20, atendendo a uma solicitação da Prefeitura carioca.

Os órgãos federais associaram a medida à "necessidade de garantir segurança" para a realização da cúpula do G20, já que o aeroporto se encontra próximo do MAM Rio, onde acontece o encontro, e a região se encontra com restrições de mobilidade.

Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), o fechamento do aeroporto afetará a programação de, aproximadamente, 300 voos no período de domingo (17) a quarta-feira (20).

Para impedir o cancelamento de voos em massa, eles serão remanejados para o Aeroporto Internacional do Galeão. No entanto, não está previsto nenhum serviço especial previsto para os passageiros afetados.

Uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determina que as companhias aéreas ofereçam reacomodação ou reembolso em caso de atraso por mais de quatro horas do voo ou cancelamento do serviço.

