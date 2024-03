Alexandre Raslan lanÃ§a livro na Capital

Trazendo uma perspectiva interdisciplinar sobre a temática da responsabilidade socioambiental, o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Alexandre Lima Raslan lança o livro “Responsabilidade socioambiental no mercado financeiro” no próximo dia 25 de março, às 18h30, no teatro da Faculdade Insted, localizado na Rua 26 de Agosto, nº 63, Centro.

O magistrado é coordenador das pós-graduações do núcleo jurídico da universidade Insted e promete se distanciar de estudos meramente legislativos ou principiológicos para mergulhar em uma análise que engloba história, economia, filosofia e finanças.

De acordo com Raslan, o livro oferece uma investigação profunda sobre o desenvolvimento sustentável, desafiando concepções tradicionais e propondo uma reflexão crítica

O lançamento do livro “Responsabilidade socioambiental no mercado financeiro” terá a presença de autoridades do Poder Judiciário, convidados, acadêmicos, bem como toda a sociedade civil interessada. O evento é gratuito e aberto ao público.

Para confirmar a presença, basta fazer sua inscrição gratuita pelo site https://insted.edu.br/ , na aba “Eventos”.

